Сепаратисты атаковали ВСУ, несмотря на праздник

Украинские военнослужащие ответили на обстрел из миномета прицельным огнем из штатного вооружения.

С начала праздничных суток, 19 апреля, сепаратисты обстреляли наших военных из миномета калибра 82 мм вблизи Песков на Донецком направлении, сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На наглую провокацию врага украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

На участках разведения № 1, № 2 и № 3 (в районе Станицы Луганской, вблизи Золотого, в районе Богдановки и Петровского) ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщалось, перед этим на Донбассе было пять обстрелов , троих военных ВСУ ранили.

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