"Легли в канаву": Погорельцы из Житомирской области рассказали про пожар

"Смотрите, как выгорела земля" - рассказали испуганные местные.

Жители рассказали, что выпустили из хлевов всех животных, так как боялись их гибели в огне Скриншот

Жители села Лычманы Житомирской области рассказали, как пережили пожар. В этом селе огонь уничтожил 14 жилых домов, а в соседних Островы и Магдин - 21 и 23 соответственно.

Местные рассказали, что сильно испугались пожара.

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“Мы к канаве бежали и горела земля. Легли в канаву, намочили полотенца, потому что погорели бы. Взорвался с горючим КамАЗ, сарай горит, дома горят. Закрывала полотенцем лицо детям, чтобы не угорели“ - рассказала женщина.

Селяне выпустили животных из хлевов, чтобы те не погибли. Один из жителей трактором вспахал землю у частных домов, благодаря чему они не сгорели. Помощь также оказала учительница, которая на собственном транспорте вывезла детей из поселка.

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“Учительница английского языка взяла свой бус с мужем, приехали, забрали детей босых, грязных. Увезла их подальше, чтобы они воздухом подышали. Задыхались - все черно было“ - рассказывают люди.

Артем молится “Отче наш...“ и кричит мне: “Мама, это уже конец света?“. Представьте, какая была ситуация? - отметила женщина

Напомним, глава МВД Арсен Аваков объяснил, откуда в Киеве появился смог. После ликвидации масштабных пожаров в Зоне отчуждения появился новый источник дыма – пожары в соседнем регионе.

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