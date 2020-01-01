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На Закарпатье зафиксировали два землетрясения

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Первое землетрясение произошло в 08:45, второе - в 10:25. Последнее было более слабым, магнитудой 1,5 балла.
Землетрясения произошли утром в воскресенье
Землетрясения произошли утром в воскресенье
gcsk.gov.ua
 
В Закарпатской области зафиксировали сразу два землетрясения в воскресенье, 19 апреля, сообщает Главный центр специального контроля.
 
Как отмечается, источники землетрясений находились в районе г. Ужгород, Закарпатской области на глубине 5 км. Толчки могли ощутить некоторые люди.
 
Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе - в 10:25. Оно было слабее - 1,5 балла.
 
Отметим, накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 в Тихом океане.
 
Также недавно в американском штате Айдахо зафиксировали два сильных подземных толчка. 

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Теги: Землетрясения, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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