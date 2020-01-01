На Закарпатье зафиксировали два землетрясения

Первое землетрясение произошло в 08:45, второе - в 10:25. Последнее было более слабым, магнитудой 1,5 балла.

В Закарпатской области зафиксировали сразу два землетрясения в воскресенье, 19 апреля, сообщает Главный центр специального контроля.

Как отмечается, источники землетрясений находились в районе г. Ужгород, Закарпатской области на глубине 5 км. Толчки могли ощутить некоторые люди.

Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе - в 10:25. Оно было слабее - 1,5 балла.

Отметим, накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 в Тихом океане.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet