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Украина подготовила 200 фамилий на новый обмен пленными

Комментариев: 1
Украинская сторона подготовила и передала в ТГК список из 200 человек, которых требуют для обмена.
Украина хочет вернуть 200 человек
Украина хочет вернуть 200 человек
Reuters (архивное фото)
 
Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе передала список из 200 человек для возвращения на контролируемую территорию, о чем заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет Сегодня.
 
Этот вопрос планируется обсудить в среду, 22 апреля.
 
"Переговоры относительно дальнейших этапов обмена, безусловно, будут продолжаться. В рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала список из около 200 человек, которых мы требуем вернуть", - заявил Резников.
 
Напомним, 16 апреля между сепаратистами и украинской стороной произошел обмен пленными.
 
Позже Корреспондент подробно описал, кого Украина вернула из плена "Л/ДНР".

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Теги: Минск, обмен пленными, Контактная группа по Донбассу
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
OlegBondarenko    19.04.2020, 21:22
Оценка:  0
OlegBondarenko
Так всех на всех же меняли. Откуда ещё 200-и фамилий ?
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