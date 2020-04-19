Украина подготовила 200 фамилий на новый обмен пленными
Украинская сторона подготовила и передала в ТГК список из 200 человек, которых требуют для обмена.
Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе передала список из 200 человек для возвращения на контролируемую территорию, о чем заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет Сегодня.
Этот вопрос планируется обсудить в среду, 22 апреля.
"Переговоры относительно дальнейших этапов обмена, безусловно, будут продолжаться. В рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала список из около 200 человек, которых мы требуем вернуть", - заявил Резников.
Напомним, 16 апреля между сепаратистами и украинской стороной произошел обмен пленными.
Позже Корреспондент подробно описал, кого Украина вернула из плена "Л/ДНР".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент