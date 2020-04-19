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Еще один монах из Лавры скончался от COVID - СМИ

Комментариев: 3
Местная газета сообщила, что у священнослужителя был коронавирус. Однако официального подтверждения этому не было.
О монахе отзываются как о мудром и скромном отце
О монахе отзываются как о мудром и скромном отце
facebook Pavel Belobricky
 
Стало известно о смерти еще одного монаха из Почаевской лавры, сообщил в Facebook Павел Белобрицкий.
 
"Сегодня на 77 году своей земной жизни отошел ко Господу игумен Аверкий из Почаевской лавры... Замечательный, скромный, мудрый монах. Упокой Господи его душу", - написал прихожанин Лавры.
 
При этом, ссылаясь на собственные источники, Тернопольская газета пишет, что у священнослужителя был коронавирус. Однако официального подтверждения этому не было.
 
Напомним, в Киево-Печерской лавре из-за коронавирусной болезни скончался монах Никодим.
 
Как сообщалось, медики подозревают крупную вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не могут ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

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Теги: монахи, Коронавирус, Почаевская лавра
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ukraineslava    19.04.2020, 21:33
Оценка:  0
Ukraineslava
Хорошо причастился
ПродувКротов    19.04.2020, 21:30
Оценка:  +3
ПродувКротов
Пора всех военнослужащих РПЦ вывезти на карантин домой на московию. Сколько они тут будут вирус распространять ?
ВосставшийИзБана    19.04.2020, 21:18
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Для них приставиться в великий ихний праздник за счастье. А о том, что они других заразили они не думают. Им плевать на это.
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