Еще один монах из Лавры скончался от COVID - СМИ
Местная газета сообщила, что у священнослужителя был коронавирус. Однако официального подтверждения этому не было.
Стало известно о смерти еще одного монаха из Почаевской лавры, сообщил в Facebook Павел Белобрицкий.
"Сегодня на 77 году своей земной жизни отошел ко Господу игумен Аверкий из Почаевской лавры... Замечательный, скромный, мудрый монах. Упокой Господи его душу", - написал прихожанин Лавры.
При этом, ссылаясь на собственные источники, Тернопольская газета пишет, что у священнослужителя был коронавирус. Однако официального подтверждения этому не было.
Напомним, в Киево-Печерской лавре из-за коронавирусной болезни скончался монах Никодим.
Как сообщалось, медики подозревают крупную вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не могут ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.
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