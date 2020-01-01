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На Одесчине от COVID-19 скончался семейный врач

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Пару дней назад врача госпитализировали в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями.
Умерший был семейным врачом
Умерший был семейным врачом
 
На Одесчине в Подольске от коронавируса скончался семейный врач, о чем сообщил председатель ОГА Максим Куцый в Facebook.
 
"Только что из больницы в Подольском сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.
 
Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", - написал чиновник.
 
Одесское издание Думская сообщает, что умерший был семейным врачом.
 
В целом на Одесчине по состоянию на вечер 19 апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом.
 
Ранее Корреспондент писал, что в Украине почти 800 медиков заразились COVID-19.
 
За сутки 18 апреля в Украине коронавирусом заболели 343 человека. Из них 26 детей и 53 медработника.

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Теги: врачи, Одесская область, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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