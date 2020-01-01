На Одесчине от COVID-19 скончался семейный врач

Пару дней назад врача госпитализировали в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями.

На Одесчине в Подольске от коронавируса скончался семейный врач, о чем сообщил председатель ОГА Максим Куцый в Facebook.

"Только что из больницы в Подольском сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика.

Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", - написал чиновник.

Одесское издание Думская сообщает, что умерший был семейным врачом.

В целом на Одесчине по состоянию на вечер 19 апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки 18 апреля в Украине коронавирусом заболели 343 человека . Из них 26 детей и 53 медработника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet