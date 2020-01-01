Появился новый вид мошенников на почве пандемии

Аферисты звонят потенциальной жертве и сообщают, что ее родственник попал в больницу с коронавирусом.

В Украине активизировались мошенники, которые обманывают людей, пользуясь ситуацией с пандемией коронавируса, пишет РБК-Украина.

Выяснилось, что во время карантина аферисты звонят людям, представляются врачами и сообщает, что их родственник попал в медучреждение с COVID-19.

Жертве предлагают перевести деньги, чтобы оплатить медикаменты для лечения коронавируса. При этом человека торопят, не дают подумать, говорят, что желающих приобрести лекарства и без того много.

После получения необходимой суммы мошенники бесследно исчезают.

Как сообщалось, в Украине также активизировались мошенники по продаже медицинских масок.

Еще недавно в Нацбанке украинцев предупредили о телефонных мошенниках , кооторые предлагают "государственную помощь" и расспрашивают персональные данные.

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