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Появился новый вид мошенников на почве пандемии

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Аферисты звонят потенциальной жертве и сообщают, что ее родственник попал в больницу с коронавирусом.
Мошенники требуют деньги на лечение "родственников"
Мошенники требуют деньги на лечение "родственников"
Подробности
 
В Украине активизировались мошенники, которые обманывают людей, пользуясь ситуацией с пандемией коронавируса, пишет РБК-Украина.
 
Выяснилось, что во время карантина аферисты звонят людям, представляются врачами и сообщает, что их родственник попал в медучреждение с COVID-19.
 
Жертве предлагают перевести деньги, чтобы оплатить медикаменты для лечения коронавируса. При этом человека торопят, не дают подумать, говорят, что желающих приобрести лекарства и без того много.
 
После получения необходимой суммы мошенники бесследно исчезают.
 
Как сообщалось, в Украине также активизировались мошенники по продаже медицинских масок.
 
Еще недавно в Нацбанке украинцев предупредили о телефонных мошенниках, кооторые предлагают "государственную помощь" и расспрашивают персональные данные.

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Теги: мошенники, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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