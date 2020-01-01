Пожары на Житомирщине: осталось два очага

Новых возгораний в лесных массивах Житомирской области не зафиксировано, сообщил глава Гослесагентства.

По прогнозам, пожары ликвидируют за несколько дней прес-служба ДСНС

В Житомирской области сейчас ликвидируются два пожара, новых возгораний не зафиксировано, сообщил в Facebook глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

"Новых возгораний в лесных массивах Житомирской области не зафиксировано. Вчерашние слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", - отметил Заблоцкий.

По его словам, последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад.

"На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня", - добавил глава Гослесагентства.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков дал прогноз по ликвидации пожаров в Житомирской области.

Как сообащлось, спасатели пояснили, почему не могут потушить пожар на Житомирщине.

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