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Пожары на Житомирщине: осталось два очага

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Новых возгораний в лесных массивах Житомирской области не зафиксировано, сообщил глава Гослесагентства.
По прогнозам, пожары ликвидируют за несколько дней
По прогнозам, пожары ликвидируют за несколько дней
прес-служба ДСНС
 
В Житомирской области сейчас ликвидируются два пожара, новых возгораний не зафиксировано, сообщил в Facebook глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий. 
 
"Новых возгораний в лесных массивах Житомирской области не зафиксировано. Вчерашние слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", - отметил Заблоцкий.
 
По его словам, последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад. 
 
"На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня", - добавил глава Гослесагентства. 
 
Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков дал прогноз по ликвидации пожаров в Житомирской области.
 
Как сообащлось, спасатели пояснили, почему не могут потушить пожар на Житомирщине.

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Теги: пожар, Житомирская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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