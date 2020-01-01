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Названа стоимость лечения коронавируса в Украине

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Больных коронавирусной инфекцией лечат за счет государства, заявила представитель МОЗ Микитчак.
Стоимость лечения зависит от "тяжести" пациента
Стоимость лечения зависит от "тяжести" пациента

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах страны варьируется от 11 долларов до 370 долларов за пациента в сутки. Об этом она рассказала в воскресенье, 19 апреля, в эфире телеканала 1+1.

Сумма, по ее словам, зависит от степени тяжести состояния госпитализированных. Она добавила, что порядка 20-30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии.

“Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы Украины”, - пояснила Микитчак, отметив, что в протокол лечения заболевания включены и экспериментальные препараты.

Представитель МОЗ добавила, что в соответствии с разработанным ведомством экспериментальным протоколом для борьбы с инфекцией применяются также медикаменты, которые еще не зарегистрированы в Украине, а также препараты по принципу off-label.

“Это означает, что в инструкции к этому медицинскому препарату нет прямого указания на лечение коронавируса”, - говорит Микитчак.

Ранее в Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Украине. По мнению чиновников, одной из причин стало массовое посещение церквей украинцами в Вербное воскресенье. 

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Теги: Минздрав, лечение, МОЗ, стоимость, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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