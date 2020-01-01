Названа стоимость лечения коронавируса в Украине

Больных коронавирусной инфекцией лечат за счет государства, заявила представитель МОЗ Микитчак.

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах страны варьируется от 11 долларов до 370 долларов за пациента в сутки. Об этом она рассказала в воскресенье, 19 апреля, в эфире телеканала 1+1.

Сумма, по ее словам, зависит от степени тяжести состояния госпитализированных. Она добавила, что порядка 20-30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии.

“Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы Украины”, - пояснила Микитчак, отметив, что в протокол лечения заболевания включены и экспериментальные препараты.

Представитель МОЗ добавила, что в соответствии с разработанным ведомством экспериментальным протоколом для борьбы с инфекцией применяются также медикаменты, которые еще не зарегистрированы в Украине, а также препараты по принципу off-label.

“Это означает, что в инструкции к этому медицинскому препарату нет прямого указания на лечение коронавируса”, - говорит Микитчак.

Ранее в Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Украине. По мнению чиновников, одной из причин стало массовое посещение церквей украинцами в Вербное воскресенье.

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