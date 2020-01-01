В Житомирской области COVID-19 диагностировали у младенца

Всего коронавирус нового типа в Житомирской области официально подтвержден у 226 человек.

В Житомирской области за последние сутки новые случаи коронавируса COVID-19 подтвердили у 15 человек, в том числе у троих детей. Об этом, в воскресенье, 19 апреля, в Facebook сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Два случая инфицирования детей зафиксировали в Коростене. Заражены - мальчики шести месяцев и семи лет.

Кроме того, пять заражений подтвердили в областном центре. Инфицированным мужчинам от 20 до 68 лет.

В Бердичеве заболели женщина и мужчина, которым 79 и 68 лет соответственно.

Также два случая заражения подтвердили в Хорошковском районе области. Инфекция обнаружена у 40-летней и 21-летней женщин.

Еще четыре случая зарегистрировали в селах области, среди них 11-летний мальчик.

Со времени первого зарегистрированного случая в области насчитали 226 инфицированных человек. Больше всего в Житомире - 59 человек, в Коростене - 56 больных, в Бердичеве - 43.

Кроме того, 19 апреля, в Житомирской области зафиксировали пятый летальный случай, связанный с коронавирусом.

Ранее в Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) в Донецкой области на Пасхальную службу собралось большое количество людей, многие из которых были без масок и игнорировали правило социальной дистанции.

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