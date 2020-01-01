Пожары в двух областях тушат почти 2000 человек

В МВД рассчитывают справиться с пожарами на Житомирщине за 3-4 дня. Тушение в зоне отчуждения продолжается с 4 апреля.

В тушении принимают участие пожарные с других регионов ГСЧС

В двух областях Украины продолжается ликвидация пожаров, к тушению привлечены почти 2000 человек, сообщает ГСЧС в понедельник, 20 апреля.

Так, в зоне отчуждения продолжается тушение на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 8 путеукладчиков ВСУ. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1322 человек и 292 единиц техники, из них от ГСЧС 1168 человек личного состава и 235 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 93 сброса - 186 тонн воды.

В Житомирской области продолжается ликвидация отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины в Виступовицком и Бережестском лесничествах.

К тушению привлечены 596 человек и 76 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 15 сбросов - 120 тонн воды.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков дал прогноз по ликвидации пожаров в Житомирской области. По его словам, на это уйдет 3-4 дня.

Пожары в зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet