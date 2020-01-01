За сутки коронавирус выявлен у 261 украинца

Новые данные от Минздрава показывают небольшое снижение количества заболеваний.

Количество зараженных Covid-19 увеличилось до 5710 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них - 151 летальный. Всего выздоровели 359 пациентов .

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За сутки зафиксирован 261 новый случай.

Covid-19 обнаружен:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 158 случаев;

Днепропетровская область - 118 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 226 случаев;

Закарпатская область - 196 случаев;

Запорожская область - 134 случая;

Ивано-Франковская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 246 случаев;

г. Киев - 850 случаев;

Киевская область - 333 случая;

Львовская область - 253 случая;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 137 случаев;

Полтавская область - 63 случая;

Ровенская область - 312 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 414 случаев;

Харьковская область - 73 случая;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 906 случаев;

Черкасская область - 165 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 20 апреля поступило 454 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним. ранее сообщалось, что в ОП после Пасхи не ждут масштабного заражения.