За сутки коронавирус выявлен у 261 украинца
Количество зараженных Covid-19 увеличилось до 5710 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них - 151 летальный. Всего выздоровели 359 пациентов .
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За сутки зафиксирован 261 новый случай.
Covid-19 обнаружен:
- Винницкая область - 330 случаев;
- Волынская область - 158 случаев;
- Днепропетровская область - 118 случаев;
- Донецкая область - 16 случаев;
- Житомирская область - 226 случаев;
- Закарпатская область - 196 случаев;
- Запорожская область - 134 случая;
- Ивано-Франковская область - 512 случаев;
- Кировоградская область - 246 случаев;
- г. Киев - 850 случаев;
- Киевская область - 333 случая;
- Львовская область - 253 случая;
- Луганская область - 24 случая;
- Николаевская область - 37 случаев;
- Одесская область - 137 случаев;
- Полтавская область - 63 случая;
- Ровенская область - 312 случаев;
- Сумская область - 83 случая;
- Тернопольская область - 414 случаев;
- Харьковская область - 73 случая;
- Херсонская область - 63 случая;
- Хмельницкая область - 49 случаев;
- Черновицкая область - 906 случаев;
- Черкасская область - 165 случаев;
- Черниговская область - 12 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 20 апреля поступило 454 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним. ранее сообщалось, что в ОП после Пасхи не ждут масштабного заражения.
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