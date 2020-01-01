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За сутки коронавирус выявлен у 261 украинца

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Новые данные от Минздрава показывают небольшое снижение количества заболеваний.
Заболеваемость медленно идет на спад
Заболеваемость медленно идет на спад
EPA/UPG

Количество зараженных Covid-19 увеличилось до 5710 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них - 151 летальный. Всего выздоровели 359 пациентов .

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За сутки зафиксирован 261 новый случай.

Covid-19 обнаружен:

  • Винницкая область - 330 случаев;
  • Волынская область - 158 случаев;
  • Днепропетровская область - 118 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 226 случаев;
  • Закарпатская область - 196 случаев;
  • Запорожская область - 134 случая;
  • Ивано-Франковская область - 512 случаев;
  • Кировоградская область - 246 случаев;
  • г. Киев - 850 случаев;
  • Киевская область - 333 случая;
  • Львовская область - 253 случая;
  • Луганская область - 24 случая;
  • Николаевская область - 37 случаев;
  • Одесская область - 137 случаев;
  • Полтавская область - 63 случая;
  • Ровенская область - 312 случаев;
  • Сумская область - 83 случая;
  • Тернопольская область - 414 случаев;
  • Харьковская область - 73 случая;
  • Херсонская область - 63 случая;
  • Хмельницкая область - 49 случаев;
  • Черновицкая область - 906 случаев;
  • Черкасская область - 165 случаев;
  • Черниговская область - 12 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 20 апреля поступило 454 сообщения о подозрении на коронавирус. 

Напомним. ранее сообщалось, что в ОП после Пасхи не ждут масштабного заражения.

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Теги: коронавирус, COVID-19, коронавирус в Украине
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