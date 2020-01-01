Заболеваемость COVID упала вдвое за три дня - МОЗ
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом. Число выздоровевших значительно превысило количество умерших.
В Украине за сутки зафиксирован 261 новый случай коронавируса. Это почти вдвое меньше рекордного показателя в 501 случай три дня назад.
"По состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай", - говорится в сообщении Минздрава.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 330 случаев;
- Волынская область - 158 случаев;
- Днепропетровская область - 118 случаев;
- Донецкая область - 16 случаев;
- Житомирская область - 226 случаев;
- Закарпатская область - 196 случаев;
- Запорожская область - 134 случая;
- Ивано-Франковская область - 512 случаев;
- Кировоградская область - 246 случаев;
- Киев - 850 случаев;
- Киевская область - 333 случая;
- Львовская область - 253 случая;
- Луганская область - 24 случая;
- Николаевская область - 37 случаев;
- Одесская область - 137 случаев;
- Полтавская область - 63 случая;
- Ровенская область - 312 случаев;
- Сумская область - 83 случая;
- Тернопольская область - 414 случаев;
- Харьковская область - 73 случая;
- Херсонская область - 63 случая;
- Хмельницкая область - 49 случаев;
- Черновицкая область - 906 случаев;
- Черкасская область - 165 случаев;
- Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр поступило 454 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщение о подозрении на COVID-19.
Ранее в Минздраве рассказали, сколько стоит лечение больных коронавирусом в сутки.
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