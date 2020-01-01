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Заболеваемость COVID упала вдвое за три дня - МОЗ

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В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом. Число выздоровевших значительно превысило количество умерших.
В Украине падает заболеваемость коронавирусом
В Украине падает заболеваемость коронавирусом
В Украине за сутки зафиксирован 261 новый случай коронавируса. Это почти вдвое меньше рекордного показателя в 501 случай три дня назад.
 
"По состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай", - говорится в сообщении Минздрава.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
  • Винницкая область - 330 случаев;
  • Волынская область - 158 случаев;
  • Днепропетровская область - 118 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 226 случаев;
  • Закарпатская область - 196 случаев;
  • Запорожская область - 134 случая;
  • Ивано-Франковская область - 512 случаев;
  • Кировоградская область - 246 случаев;
  • Киев - 850 случаев;
  • Киевская область - 333 случая;
  • Львовская область - 253 случая;
  • Луганская область - 24 случая;
  • Николаевская область - 37 случаев;
  • Одесская область - 137 случаев;
  • Полтавская область - 63 случая;
  • Ровенская область - 312 случаев;
  • Сумская область - 83 случая;
  • Тернопольская область - 414 случаев;
  • Харьковская область - 73 случая;
  • Херсонская область - 63 случая;
  • Хмельницкая область - 49 случаев;
  • Черновицкая область - 906 случаев;
  • Черкасская область - 165 случаев;
  • Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр поступило 454 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщение о подозрении на COVID-19.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько стоит лечение больных коронавирусом в сутки.

 

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Теги: Минздрав, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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