Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Не все области Украины отчитались по коронавирусу

Комментариев: 0
Резкое сокращение выявления коронавируса в Украине может быть связано с отсутствием данных по всем областям.
Минздрав разбирается, почему ряд регионов не предоставили данные по коронавирусу
Минздрав разбирается, почему ряд регионов не предоставили данные по коронавирусу
Минобороны Украины

Ряд регионов Украины не передали информацию о проведении тестирований на коронавирус за 19 апреля. Об этом сообщил в понедельник, 20 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, накануне было сделано только 1988 лабораторных тестов, что вдвое меньше, чем в предыдущие дни.

Читай также: Минздрав ожидает вспышку коронавируса после Пасхи

"Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР, сократилось. С другой стороны за минувшие сутки семь областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи, я уже дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причину этой ситуации", - сказал он.

Также Степанов сообщил, что по полученным из других регионов данным, за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у более 40 медицинских работников. 

"За минувшие сутки на коронавирус заболело 261 лицо, из них 16 детей и 43 медработника, 78 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев, но 12 пациентов выздоровели", - сообщил Степанов.

При этом выздоровели от болезни вчера трое детей и четверо медиков.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и 1704 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 359 человек, а летальных случаев 151", - рассказал Степанов.

По его словам, в целом за минувшие сутки было совершено 1988 исследований методом ПЦР.

Согласно данным Минздрава на утро 20 апреля, без учета семи областей за сутки в Украине выявили еще 261 случай коронавируса. Всего в стране 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минздрав, пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь