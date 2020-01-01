Не все области Украины отчитались по коронавирусу

Резкое сокращение выявления коронавируса в Украине может быть связано с отсутствием данных по всем областям.

Минздрав разбирается, почему ряд регионов не предоставили данные по коронавирусу Минобороны Украины

Ряд регионов Украины не передали информацию о проведении тестирований на коронавирус за 19 апреля. Об этом сообщил в понедельник, 20 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, накануне было сделано только 1988 лабораторных тестов, что вдвое меньше, чем в предыдущие дни.

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"Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР, сократилось. С другой стороны за минувшие сутки семь областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи, я уже дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причину этой ситуации", - сказал он.

Также Степанов сообщил, что по полученным из других регионов данным, за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у более 40 медицинских работников.

"За минувшие сутки на коронавирус заболело 261 лицо, из них 16 детей и 43 медработника, 78 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев, но 12 пациентов выздоровели", - сообщил Степанов.

При этом выздоровели от болезни вчера трое детей и четверо медиков.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и 1704 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 359 человек, а летальных случаев 151", - рассказал Степанов.

По его словам, в целом за минувшие сутки было совершено 1988 исследований методом ПЦР.

Согласно данным Минздрава на утро 20 апреля, без учета семи областей за сутки в Украине выявили еще 261 случай коронавируса . Всего в стране 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.