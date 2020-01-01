В ДТП с грузовиком на Кировоградщине погибли четверо
Грузовик столкнулся с легковушкой.
В поселке Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области вечером в воскресенье, 19 апреля, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.
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По информации местных спасателей, грузовой автомобиль DAF и легковушка "Таврия" столкнулись на одном из перекрестков. В результате столкновения погибли четыре человека, находившихся в легковом автомобиле.
Тела погибших спасатели достали из искореженного автомобиля с помощью спецсредств.
Причина аварии выясняется.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП под Москвой погиб порноактер и блогер из Украины.
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