В ДТП с грузовиком на Кировоградщине погибли четверо

Грузовик столкнулся с легковушкой.

В поселке Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области вечером в воскресенье, 19 апреля, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

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По информации местных спасателей, грузовой автомобиль DAF и легковушка "Таврия" столкнулись на одном из перекрестков. В результате столкновения погибли четыре человека, находившихся в легковом автомобиле.

Тела погибших спасатели достали из искореженного автомобиля с помощью спецсредств.

Причина аварии выясняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП под Москвой погиб порноактер и блогер из Украины.