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В ДТП с грузовиком на Кировоградщине погибли четверо

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Грузовик столкнулся с легковушкой.
ДТП на Кировоградщине
ДТП на Кировоградщине
kr.dsns.gov.ua

В поселке Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области вечером в воскресенье, 19 апреля, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

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По информации местных спасателей, грузовой автомобиль DAF и легковушка "Таврия" столкнулись на одном из перекрестков. В результате столкновения погибли четыре человека, находившихся в легковом автомобиле.

Тела погибших спасатели достали из искореженного автомобиля с помощью спецсредств.

Причина аварии выясняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП под Москвой погиб порноактер и блогер из Украины.

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Теги: ДТП, Кировогадская область
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