Минздрав оценил прирост COVID-19 на прошлой неделе

Результаты нарушения карантина в Вербное воскресенье можно будет увидеть только по окончании текущей недели, считают в Минздраве.

На прошлой неделе прирост заболеваемости коронавирусом варьировался от 6,9 до 11,2%, сообщил в понедельник, 20 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.

"Учитывая все карантинные меры, предпринимаемые правительством, мы видели на прошедшей неделе прирост новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью в диапазоне 6,9-11,2%", - рассказал он и напомнил, что наибольшее количество выявленных за сутки случаев инфицирования было 16 апреля - 501 заболевший.

Также Степанов отметил, что говорить о повышении уровня заболеваемости из-за нарушения карантина на Вербное воскресенье можно будет по итогу этой недели.

"Инкубационный период Covid-19 - до 14-ти дней. Поэтому целостную картину относительно нарушения карантинных мероприятий на Вербное воскресенье мы увидим уже на этой неделе", - сказал Степанов.

Согласно данным Минздрава на утро 20 апреля, без учета семи областей за сутки в Украине выявили еще 261 случай коронавируса. Всего в стране 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.

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