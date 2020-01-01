В армии три новых случая коронавируса

В Вооруженных силах уже 35 случаев заболевания, 2 из которых летальные, еще 2 человека - выздоровели.

В Вооруженных силах Украины зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом, три из них - за минувшие сутки, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в понедельник, 20 апреля.

Читай также: Минздрав оценил прирост COVID-19 на прошлой неделе "По состоянию на 7:00 20 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в сообщении. "По состоянию на 7:00 20 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в сообщении.

На изоляции в данный момент находятся 309 человек, количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 38 человек.

"2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - 1 служащий ВС Украины, Житомирский госпиталь - 1 военнослужащий), в Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы", - добавили медики.

Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, однако у пациентки в Житомирском госпитале средней тяжести.