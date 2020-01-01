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В армии три новых случая коронавируса

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В Вооруженных силах уже 35 случаев заболевания, 2 из которых летальные, еще 2 человека - выздоровели.
Сотни военных находятся на самоизоляции
Сотни военных находятся на самоизоляции
Минобороны Украины

В Вооруженных силах Украины зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом, три из них - за минувшие сутки, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в понедельник, 20 апреля.

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"По состоянию на 7:00 20 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в сообщении.

На изоляции в данный момент находятся 309 человек, количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 38 человек.

"2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - 1 служащий ВС Украины, Житомирский госпиталь - 1 военнослужащий), в Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы", - добавили медики.

Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, однако у пациентки в Житомирском госпитале средней тяжести.

Как известно, 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.
 
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Теги: армия, ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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