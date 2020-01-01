Украина возглавила Форум безопасности сотрудничества ОБСЕ

Заседания будут проходить в онлайн-режиме.

20 апреля 2020 Украине передали председательство в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ. Ранее ее возглавляла Турция. Впервые Украина будет председательствовать в Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте МИД.

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"Украинское председательство сосредоточит внимание государств-участников на необходимости восстановления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, важность дальнейшей совместной работы над усовершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере", - говорится в заявлении министерства.

Приоритетом названы современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы, милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне. Также будет решаться ряд других вопросов в рамках мандата Форума, в частности, легких вооружений и стрелкового оружия, выполнения резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в 2020 от мин погибли 12 гражданских.