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Один из регионов объяснил отсутствие данных по COVID-19

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В Сумах говорят, что с опозданием получили данные по исследованиям, поэтому не смогли их вовремя подать в Киев.
Другие регионы, не подавшие статистику, пока молчат
Другие регионы, не подавшие статистику, пока молчат
Getty Images
В Сумской области объяснили неподачу данных по коронавирусу за 19 апреля тем, что результаты исследований получили с опозданием. Об этом сказал и.о. директора Сумского областного лабцентру Владимир Збаражский, сообщает Укринформ.
 
"На Пасху в лаборатории обрабатывали около 80 образцов. Результаты исследований получили только в 23.00, а отчетность подается по состоянию на 22.00", - отметил Збаражский.
 
По его словам, новых случаев COVID-19 в области за минувшие сутки не подтверждено.
 
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что семь областей, включая Сумскую, не подали данные по коронавирусу за воскресенье, и поручил разобраться в ситуации.
 
В Украине за сутки выявили еще 261 случай коронавируса. Всего в стране 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.
 

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Теги: Минздрав, Сумская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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