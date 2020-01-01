Один из регионов объяснил отсутствие данных по COVID-19

В Сумах говорят, что с опозданием получили данные по исследованиям, поэтому не смогли их вовремя подать в Киев.

Другие регионы, не подавшие статистику, пока молчат Getty Images

В Сумской области объяснили неподачу данных по коронавирусу за 19 апреля тем, что результаты исследований получили с опозданием. Об этом сказал и.о. директора Сумского областного лабцентру Владимир Збаражский, сообщает Укринформ

"На Пасху в лаборатории обрабатывали около 80 образцов. Результаты исследований получили только в 23.00, а отчетность подается по состоянию на 22.00", - отметил Збаражский.

По его словам, новых случаев COVID-19 в области за минувшие сутки не подтверждено.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что семь областей, включая Сумскую, не подали данные по коронавирусу за воскресенье, и поручил разобраться в ситуации.

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