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Назван самый сложный очаг пожаров в зоне ЧАЭС

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В районе села Рудьки пожар приближается к границе с Беларусью. Еще два очага возгорания вблизи сел Россоха и Кривая Гора.
В зоне отчуждения один сложный очаг возгорания
В зоне отчуждения один сложный очаг возгорания
ГСЧС

Украинские спасатели пытаются не допустить распространения пожаров в зоне отчуждения на территорию Беларуси. На данный момент самый сложный очаг пожаров в регионе находится вблизи села Рудьки. Об этом сообщили в ГСЧС в понедельник, 20 апреля.

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"Самый сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь. Другие два очага вблизи сел Россоха и Кривая Гора не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения", - рассказали в службе.

ГСЧС сегодня продолжает мероприятия по ликвидации лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.

"В Чернобыльской зоне на утро удалось локализовать один очаг пожара. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Россоха, Кривая Гора и Рудьки. А также двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - добавили в службе.

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В Житомирской области на утро 20 апреля из четырех очагов, на которых проводились работы по тушению, локализовано два - вблизи сел Бережесть и Гладковичи.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил о начала антидиверсионной операции в зоне отчуждения в связи с лесными пожарами.

Напомним, пожары в Чернобыльской зоне продолжают тушить с 4 апреля.

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Теги: Чернобыль, ЧАЭС, пожар, зона отчуждения, Чернобыльская зона
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Источник: korrespondent.net

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