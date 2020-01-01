На Львовщине полицейские со стрельбой задержали водителя

22-летний водитель таранил полицейскую машину.

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Мостиского отделения полиции 20 апреля около 4.30 остановили автомобиль BMW иностранной регистрации, водитель которого нарушил требования Правил дорожного движения.

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Во время проверки документов правоохранители заподозрили, что водитель автомобиля, 22-летний житель Старосамборского района, находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Водитель отказался от тестирования, включил заднюю передачу, и, протаранив патрульный автомобиль, скрылся с места происшествия. При этом он травмировал двух полицейских.

Правоохранители начали преследование авто, которое двигалось в направлении Самбора и сообщили о происшествии в дежурную часть Мостиского отделение полиции. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, тогда полицейские произвели несколько выстрелов из табельного оружия, повредив колеса машины.

Несмотря на это, водитель продолжил бегство. Между тем диспетчеры направили на маршрут преследования группы реагирования патрульной полиции, поэтому совместными усилиями правоохранители остановили BMW в городе Самбор. Водитель автомобиля задержан.

Досудебное расследование продолжается. Травмированным правоохранителям медики оказали помощь и отпустили домой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим.