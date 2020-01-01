На Пасху на Донбассе сто человек устроили драку

Разнимать дерущихся прибыл весь личный состав райотдела полиции, которому на подкрепление прибыла рота полиции особого назначения.

Масштабная драка, в которой приняли участие около 100 человек, произошла в пасхальное воскресенье, 19 апреля, в Новотроицком Донецкой области, сообщает пресс-служба полиции области.

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По данным правоохранителей, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями.

Сообщается, что по сигналу Тревога был поднят весь личный состав Волновахского отдела полиции. На место происшествия выехали руководители областного главка, Волновахского ОП и рота полиции особого назначения.

"Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия. Поэтому полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление", - говорится в сообщении.

В результате нарушение общественного порядка было прекращено.

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"По факту открыто два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Полиция устанавливает всех участников события.

Ранее сообщалось, что на Одесчине копа избили за просьбу надеть маску. Правоохранитель сделал замечание компании людей без масок во время карантина.