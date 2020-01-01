Видеоконференцию Шмыгаля и Меркель перенесли
Читай также: Шмыгаль познакомится с Меркель в режиме видеоконференции
На 20 апреля была назначена видеоконференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель. Но из-за неотложных дел у Меркель, конференцию перенесли, сообщил глава украинского правительства в своем Telegram-канале.
"Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время", - добавил Шмыгаль.
Ранее планировалось, что стороны обсудят дальнейшее сотрудничество между странами, а также финансовую поддержку и ход реформ в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ зарегистрированы три новых случая коронавируса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.