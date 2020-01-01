Видеоконференцию Шмыгаля и Меркель перенесли

Онлайн-переговоры перенесли из-за занятости канцлера ФРГ.

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На 20 апреля была назначена видеоконференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель. Но из-за неотложных дел у Меркель, конференцию перенесли, сообщил глава украинского правительства в своем Telegram-канале.

"Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время", - добавил Шмыгаль.

Ранее планировалось, что стороны обсудят дальнейшее сотрудничество между странами, а также финансовую поддержку и ход реформ в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ зарегистрированы три новых случая коронавируса.