Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Видеоконференцию Шмыгаля и Меркель перенесли

Комментариев: 0
Онлайн-переговоры перенесли из-за занятости канцлера ФРГ.
Шмыгаль заявил о переносе онлайн-конференции
Шмыгаль заявил о переносе онлайн-конференции
Facebook

Читай также: Шмыгаль познакомится с Меркель в режиме видеоконференции

На 20 апреля была назначена видеоконференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель. Но из-за неотложных дел у Меркель, конференцию перенесли, сообщил глава украинского правительства в своем Telegram-канале.

"Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время", - добавил Шмыгаль.

Ранее планировалось, что стороны обсудят дальнейшее сотрудничество между странами, а также финансовую поддержку и ход реформ в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ зарегистрированы три новых случая коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Шмыгаль, ФРГ, Украина, Меркель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь