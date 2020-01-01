Погода в Украине на 18 апреля: Ночью заморозки
Погода в субботу, 18 апреля, в Украине будет солнечной и прохладной. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +11 до + 19 градусов тепла, ночью от -3 до +5;
На севере Украины температура днем +10… +12, ночью -1… -3;
В центральных областях температура днем от +11 до +14, ночью от -3 до +5;
На востоке страны днем от +10 до +14, ночью от -3 до +5;
На юге Украины днем от +15 до +18 градусов, ночью от +5 до +9;
В Крыму днем +15… +17, ночью +4… +6;
В Киеве днем +10… +12, ночью 0… -2.
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По словам синоптика Натальи Диденко во вторник, 21 апреля, в большинстве областей ожидается сухая погода. Дожди пройдут по левобережной Украине.
В Украине завтра, 21 апреля, ветер ожидается северный, в восточных областях - северо-западный.
Умеренный, временами порывистый. Однако весной так часто бывает.
Дожди.
Пока, сейчас, дожди наблюдаются в восточной части Украины, в Крыму, а также в приазовской части Запорожья.
Немного влажности приходится на линию Полтава-Харьков, но до самого Харькова не дотягивает.
Что завтра?
Дожди вероятные на Левобережной Украине. На остальной территории - сухая погода.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина может остаться без черешни из-за похолодания.
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