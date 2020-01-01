Во Львовской области полиция с погоней и стрельбой задержала нарушителя

Пьяный водитель в Мостиске протаранил авто с полицейскими и пытался скрыться, однако был задержан в Самборе.

Во Львовской области в ночь на понедельник, 20 апреля, произошла полицейская погоня со стрельбой. Пострадали два правоохранителя, нарушитель задержан, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в 4:30 в городе Мостиска полиция остановила 22-летнего водителя на BMW иностранной регистрации. Он нарушил правила дорожного движения.

Во время проверки документов сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили пройти обследование. Водитель отказался, после чего включил заднюю передачу и, протаранив полицейскую Skoda, уехал в сторону Самбора. При этом он травмировал двух полицейских.

Во время преследования полицейские открыли огонь по колесам, но не смогли остановить нарушителя. Его удалось заблокировать только в Самборе при помощи местных правоохранителей.

Водителя задержали, на него завели уголовное дело по статье о насилии в отношении полицейского (ч. 2 ст. 345) Уголовного кодекса.

Травмированным правоохранителям медики оказали помощь и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель снес ограждение и пытался сбежать от полиции.

А в Днепре водитель сбил трех человек при попытке скрыться от полиции.

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