Во Львовской области полиция с погоней и стрельбой задержала нарушителя
Во Львовской области в ночь на понедельник, 20 апреля, произошла полицейская погоня со стрельбой. Пострадали два правоохранителя, нарушитель задержан, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что в 4:30 в городе Мостиска полиция остановила 22-летнего водителя на BMW иностранной регистрации. Он нарушил правила дорожного движения.
Во время проверки документов сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили пройти обследование. Водитель отказался, после чего включил заднюю передачу и, протаранив полицейскую Skoda, уехал в сторону Самбора. При этом он травмировал двух полицейских.
Во время преследования полицейские открыли огонь по колесам, но не смогли остановить нарушителя. Его удалось заблокировать только в Самборе при помощи местных правоохранителей.
Водителя задержали, на него завели уголовное дело по статье о насилии в отношении полицейского (ч. 2 ст. 345) Уголовного кодекса.
Травмированным правоохранителям медики оказали помощь и отпустили домой.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель снес ограждение и пытался сбежать от полиции.
А в Днепре водитель сбил трех человек при попытке скрыться от полиции.
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