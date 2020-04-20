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Совет ЕС обсудит вопрос ПриватБанка

Комментариев: 2
Совет ЕС по вопросам иностранных дел уделит внимание ситуации, которая сложилась с ПриватБанком в Украине.
Совет ЕС обсудит банковскую реформу в Украине
Совет ЕС обсудит банковскую реформу в Украине

Министры иностранных дел стран ЕС в ходе своего заседания, на котором будет рассматриваться политика в отношении Восточного партнерства, отдельно обсудят приватизацию ранее национализированного банка в Украине. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, Сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось ранее, в повестку дня включен и украинский вопрос.

Говоря о том, что предметом обсуждения будет также вопрос проведения в Украине реформ, дипломат сказал: "По вопросу реформ, то будут обсуждаться те же самые реформы, как и раньше, например, судебная реформа. Но есть один важный пункт, который мы хотим обсудить – это вопрос приватизации банка, который ранее был национализирован. Вам известно, что есть, если я не ошибаюсь, и эта цифра очень впечатляющая, 16 тысяч поправок к закону о банковской деятельности", - сказал он.

При этом представитель ЕС выразил надежду на помощь МВФ в проведении этой реформы.

"Это - реформа, которая будет обсуждаться во время заседания", - добавил дипломат.

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-l о банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Ко второму чтению к законопроекту было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

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Теги: ЕС, ПриватБанк, национализация банков, реформы, восточное партнёрство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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dron29    20.04.2020, 19:10
Оценка:  +1
dron29
Ага Беня ручного презика заимел - исключительно для того что бы честно жить))
dron29    20.04.2020, 19:12
Оценка:  -1
dron29
Земельный закон ночью Слуги Бени приняли без проблем - а вот закон про банки вдруг не смогли))
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