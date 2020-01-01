В Житомире у четырех военных обнаружили COVID-19

Военнослужащие находились на обсервации после контакта с зараженным курсантом. В ближайшее время ПЦР тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу.

У четверых военнослужащих Житомирского военного института имени Королева подтверждено заражение коронавирусом. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что военнослужащие с 8 апреля находились на на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактированием с больным лицом.

Как сообщалось, курсант Житомирского военного института, контактировал с мамой, у которой было диагностировано заболевание Covid-19. После получения этой информации 8 апреля, военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 молодой человек был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.

Учитывая результат тестирования срок обсервации указанной группе военнослужащих продлен. В ближайшее время ПЦР тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 20 апреля зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом.

Как известно, 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.

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