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На Донбассе один военный погиб, двое ранены

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В штабе ООС сообщили о трех обстрелах со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате которых один военный погиб, двое получили ранения.
Раненых бойцов эвакуировали в госпиталь
Раненых бойцов эвакуировали в госпиталь
Генштаб ВСУ

В ходе обстрелов на Донбассе в понедельник, 20 апреля, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь по позициям ОС. Два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Там противник обстрелял украинские позиции у населенного пункта Южное и Новоалександровки.

Также обстрелы были совершены вблизи Марьинки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Раненым украинским военным оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение.

Накануне вечером сообщалось, что сепаратисты атаковали ВСУ, несмотря на праздник.

Напомним, бойцы ВСУ встретили Пасху на Донбассе и помолились с капелланами за мир.

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Теги: донбасс, ранение, погиб, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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