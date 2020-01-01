В Минюсте анонсировали новый вид наказания для осужденных

Вместо того, чтобы попасть в тюрьму некоторые осужденные будут находиться под контролем органа пробации.

В Украине будет введен новый вид наказания – пробациионный надзор. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил министр юстиции Денис Малюська в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он отметил, что новшество будет введено в рамках второго этапа тюремной реформы.

"Мы вводим совершенно новый вид наказания – пробационный надзор. Пробационный надзор – это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязанности: например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг", - рассказал Малюська.

По его словам, пробационное наблюдение заменит ограничение свободы.

"Ограничение свободы – это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы. Зачем такое наказание существует и какова его цель, сейчас уже не совсем понятно. Соответственно, мы хотим, чтобы ограничение свободы было заменено упомянутым ранее пробационным наблюдением", – заявил Малюська.

По мнению министра, эффективность такого метода наказания преступников довольно высока, поскольку люди, которые проходят пробации уже сейчас, практически не совершают новых преступлений, а 98% из них ресоциализируются.

Названа стоимость содержания украинских тюрем

Ранее Малюська обещал, что в Украине построят тюрьмы как в Дании и Норвегии, а часть наказаний заменят на не связанные с содержанием под стражей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet