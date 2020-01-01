Следствие проверяет связь между поджогами лесов в разных областях

Правоохранители задержали несколько групп поджигателей, причастных к пожарам в Киевской области.

Нацполиция и СБУ изучают все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями разных групп поджигателей. Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала Украина 24.

"Сейчас проводится анализ и накладывание фактов поджога на карту с анализом данных, которые у нас есть по видеокамерам, по данным свидетелей", - заявил он.

Он также добавил, что уже задержаны несколько групп поджигателей, причастных к пожарам в Киевской области.

"Они, правда, говорят, что это были неумышленные действия, что хотели просто посмотреть на огонь, но анализируются все их связи, контакты, для того, чтобы определить, было это умышленное действие разных групп, или же это разрозненные действия. Я думаю, что к концу этой недели мы будем видеть полную картину", - уточнил замминистра.

В случае, если будет доказана согласованность действий поджигателей, они будут привлечены к уголовной ответственности по статье о диверсии. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил о начала антидиверсионной операции в зоне отчуждения в связи с лесными пожарами.

Ранее версию о диверсионных поджогах высказал советник Авакова Зорян Шкиряк.

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