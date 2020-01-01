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Ляшко назвал дату, до которой продлят карантин

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На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина.
Карантин могут продлить до 12 мая
Карантин могут продлить до 12 мая

Карантин могут продлить как минимум до 12 мая. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

При этом он добавил, что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина. "Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - заявил Ляшко.

Ранее Зеленский заявлял, что власти выступят с обращением о смягчении мер карантина уже 24 апреля, а в мае возможно возобновление движения транспорта.

Шмыгаль анонсировал продление карантина

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Теги: Кабмин Украины, заседание, карантин, Ляшко
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Источник: korrespondent.net

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