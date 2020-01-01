Ляшко назвал дату, до которой продлят карантин

На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина.

Карантин могут продлить как минимум до 12 мая. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

При этом он добавил, что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина. "Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - заявил Ляшко.

Ранее Зеленский заявлял, что власти выступят с обращением о смягчении мер карантина уже 24 апреля, а в мае возможно возобновление движения транспорта.

Шмыгаль анонсировал продление карантина

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