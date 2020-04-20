В Каменском мужчина изнасиловал двух девочек – СМИ

Мужчина пригрозил детям ножом, завел их в безлюдное место, после чего надругался над ними.

В Днепропетровской области в городе Каменское мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек и сбежал в неизвестном направлении. Об этом накануне сообщил Информатор со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел 18 апреля около 16:30 в Южном районе города.

Мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, завел девочек в безлюдное место, после чего надругался над ними. Обоим пострадавшим по 12 лет. О их состоянии пока ничего неизвестно, – говорится в сообщении.

По данному факту открыто досудебное расследование по статье об изнасиловании малолетних (ч.4 ст.152 УК Украины). Правоохранители устанавливают личность преступника и его возможное местонахождение. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, в одном из райцентров Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу. Полиция задержала 25-летнего мужчину. Он признался в содеянном.

Ранее в Славянске задержали "фокусника", который два года развращал подростков. Мужчина под предлогом демонстрации фокусов заманивал в свой дом мальчиков.

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