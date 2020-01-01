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Новости Донбасса 21 апреля: Убит один украинский военный, четверо ранены

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Сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Сепаратисты 14 раз нарушали режим "тишины"
Сепаратисты 14 раз нарушали режим "тишины"
facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 20 апреля, ситуация на востоке Украины обострилась. Боевики 14 раз нарушали режим “тишины“. Погиб один украинский защитник, трое получили ранение, один получил боевого поражения. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

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Как сообщается, обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, которые запрещены “Минском“. Также были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы велись возле Авдеевки, Тарамчука, Опытного и Песков, также неподалеку Гнутового, Каменки, Марьинки, возле населенного пункта Шумы, а также недалеко от Новоалександровки и Крымского.

За прошедшие сутки наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали достойный отпор вражеским подразделениям… По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили,- говорят в штабе ООС.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. 

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Напомним, ранее на Пасху военных обстреляли шесть раз. В результате “праздничных“ обстрелов военные не пострадали. С начала суток в зоне ООС “тишина“.

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Теги: Донбасс, ООС, АТО, Война, Новости Донбасса, Новости АТО
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