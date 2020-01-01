Новости Донбасса 21 апреля: Убит один украинский военный, четверо ранены

Сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки, 20 апреля, ситуация на востоке Украины обострилась. Боевики 14 раз нарушали режим “тишины“. Погиб один украинский защитник, трое получили ранение, один получил боевого поражения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Как сообщается, обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, которые запрещены “Минском“. Также были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы велись возле Авдеевки, Тарамчука, Опытного и Песков, также неподалеку Гнутового, Каменки, Марьинки, возле населенного пункта Шумы, а также недалеко от Новоалександровки и Крымского.

За прошедшие сутки наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали достойный отпор вражеским подразделениям… По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили,- говорят в штабе ООС.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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Напомним, ранее на Пасху военных обстреляли шесть раз. В результате “праздничных“ обстрелов военные не пострадали. С начала суток в зоне ООС “тишина“.

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