В Черновцах мужчина устроил стрельбу из пистолета на улице

Правоохранители получили сообщение о стрельбе на улице Ивасюка. Местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в землю.

В одном из спальных районов Черновцов мужчина устроил стрельбу из пистолета. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о стрельбе на улице Ивасюка. На месте события полиция выяснила, что 37-летний местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в землю.

"В результате стрельбы никто не пострадал. Сотрудники полиции изъяли у мужчины оружие", – сообщили в полиции.

Правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обращения с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

Накануне в Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял из окна жилого дома по прохожим. Пока полицейские выбивали дверь в квартиру, мужчина успел спрятать пистолет в вазон с растениями.

Также на прошлой неделе в Кривом Роге 53-летний мужчина из ревности расстрелял из охотничьего ружья молодую пару.

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