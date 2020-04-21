У Авакова обещают наказать УПЦ МП за нарушение карантина на Пасху

Священников привлекут к ответственности.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что если кто-то из прихожан заразился коронавирусом на пасхальной службе, то священнику грозит тюремный срок

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Об этом он заявил в эфире канала 24 Украина, передает Радио Свобода.

Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в тот день, и, не дай Бог, умрет, это может быть уголовный срок, - сказал он.

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Кроме того, даже если статистика в течение ближайшей недели-полторы покажет, что никто не заболел, то священникам все равно грозит штраф или условный срок.

Тажке советник главы МВД Юрий Тандит рассказал в комментарии hromadske, что к ответственности прежде привлекут настоятелей храмов, которые знали о карантине, но все равно допустили скопления людей. Самые грубые нарушения, по его словам, зафиксированы в Святогорской и Почаевской лаврах УПЦ МП.

При этом Тандит отметил, что нарушения не были массовыми. В основном люди послушали рекомендации МОЗ и в храмы не пошли.

Напомним, против УПЦ МП по итогам Пасхи открыли пять дел. Полиция расследует нарушение карантина, которое произошло в лаврах и храмах Московского патриархата.

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