Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Авакова обещают наказать УПЦ МП за нарушение карантина на Пасху

Комментариев: 3
Священников привлекут к ответственности.
Антон Геращенко
Антон Геращенко
пресс-служба МВД

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что если кто-то из прихожан заразился коронавирусом на пасхальной службе, то священнику грозит тюремный срок

Читай также: Минздрав ожидает вспышку коронавируса после Пасхи

Об этом он заявил в эфире канала 24 Украина, передает Радио Свобода.

Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в тот день, и, не дай Бог, умрет, это может быть уголовный срок, - сказал он.

Читай также: Две главные святыни ислама останутся закрытыми в Рамадан

Кроме того, даже если статистика в течение ближайшей недели-полторы покажет, что никто не заболел, то священникам все равно грозит штраф или условный срок.

Тажке советник главы МВД Юрий Тандит рассказал в комментарии hromadske, что к ответственности прежде привлекут настоятелей храмов, которые знали о карантине, но все равно допустили скопления людей. Самые грубые нарушения, по его словам, зафиксированы в Святогорской и Почаевской лаврах УПЦ МП.

При этом Тандит отметил, что нарушения не были массовыми. В основном люди послушали рекомендации МОЗ и в храмы не пошли.

Напомним, против УПЦ МП по итогам Пасхи открыли пять дел. Полиция расследует нарушение карантина, которое произошло в лаврах и храмах Московского патриархата.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: священники, Пасха, МВД, Геращенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Орест_Пiхва    21.04.2020, 10:21
Оценка:  -3
Орест_Пiхва
Свинья и ара свои угрозы засуньте себе в зад вы это полюбляете.
shk67    21.04.2020, 10:09
Оценка:  +3
shk67
Коцапье, как всегда, рассадник всяческой заразы!
Колишній-східняк    21.04.2020, 09:45
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Наложите на них эпитемью или отлучите от церкви (анафему) .
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь