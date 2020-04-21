В команде Зеленского подвели итоги первого года президентства

Президент Зеленский провел первый год в новой должности.

В команде президента Зеленского подвели итоги первого года его каденции.

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Об этом сообщили на странице ЗЕкоманды в Facebook.

В своеобразной форме команда президента очертила главные победы гаранта за 1 год его работы.

О чем Украина узнала при Зеленском:

Ввести рынок земли - возможно. Министр - не святой, если он не справляется - может покинуть пост даже за месяц. Монобольшинство не означает диктатуру - как было бы в России. Пленные могут вернуться даже с Мордора. Депутатская неприкосновенность - не поверите! - снимается. Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона. Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников. Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса. Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей. Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом. Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования. Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города.

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Напомним, Зеленский поблагодарил украинцев за сознательность на Пасху. Глава государства поблагодарил духовенство, губернаторов областей и украинцев за соблюдение ограничений во время праздников.

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