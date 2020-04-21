В команде Зеленского подвели итоги первого года президентства
Президент Зеленский провел первый год в новой должности.
В команде президента Зеленского подвели итоги первого года его каденции.
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Об этом сообщили на странице ЗЕкоманды в Facebook.
В своеобразной форме команда президента очертила главные победы гаранта за 1 год его работы.
О чем Украина узнала при Зеленском:
- Ввести рынок земли - возможно.
- Министр - не святой, если он не справляется - может покинуть пост даже за месяц.
- Монобольшинство не означает диктатуру - как было бы в России.
- Пленные могут вернуться даже с Мордора.
- Депутатская неприкосновенность - не поверите! - снимается.
- Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.
- Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
- Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
- Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
- Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
- Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
- Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города.
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Напомним, Зеленский поблагодарил украинцев за сознательность на Пасху. Глава государства поблагодарил духовенство, губернаторов областей и украинцев за соблюдение ограничений во время праздников.
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