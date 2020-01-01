Степанов рассказал, сколько средств выделили на доплаты медикам

Повышение зарплаты получат все медики, работающие с больными коронавирусом.

В ближайшее время средства в размере 15,8 млрд гривен будут перечислены на места для того, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплаты медицинским работникам. Об этом во время брифинга 21 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Предусмотрено около 15,8 млрд грн именно на повышение зарплаты всем медицинским работникам, работающим с COVID-19. Подчеркиваю, всем без исключения медицинским работникам, которые работают с COVID-19", - отметил министр.



Степанов подчеркнул, что правительство должно принять урегулирование зарплат медиков на следующем заседании.



"В ближайшие дни, после этого заседания, все эти средства будут перечислены на места для того, чтобы не было никаких промедлений с выплатой заработной платы", - отметил он.





Напомним, Минздрав оценил прирост COVID-19 на прошлой неделе.