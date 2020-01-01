Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус в ВСУ: Инфицировано 39 военных

Комментариев: 0
Двое военнослужащих скончались.
В ВСУ зафиксировано две смерти от COVID-19
В ВСУ зафиксировано две смерти от COVID-19
facebook.com/Ukrmilitarymedic

По состоянию на вторник, 21 апреля, в вооруженных силах Украины зафиксировано 39 случаев коронавирусной инфекции. Скончались два человека и двое выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ. 

Читай также: На Пасху военных обстреляли шесть раз

Как сообщается, на изоляции (в том числе самоизоляции) - 272 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 2 суток - 90 человек.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Ukrmilitarymedic

Напомним, ранее в Житомире у четырех военных обнаружили COVID-19. Военнослужащие находились на обсервации после контакта с зараженным курсантом. В ближайшее время ПЦР тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу. 

Читай также: На Донбассе один военный погиб, двое ранены

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ВСУ, Армия, Коронавирус, Пандемия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь