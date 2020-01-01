Коронавирус в ВСУ: Инфицировано 39 военных

Двое военнослужащих скончались.

В ВСУ зафиксировано две смерти от COVID-19 facebook.com/Ukrmilitarymedic

По состоянию на вторник, 21 апреля, в вооруженных силах Украины зафиксировано 39 случаев коронавирусной инфекции. Скончались два человека и двое выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Читай также: На Пасху военных обстреляли шесть раз

Как сообщается, на изоляции (в том числе самоизоляции) - 272 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 2 суток - 90 человек.

Скриншот facebook.com/Ukrmilitarymedic

Напомним, ранее в Житомире у четырех военных обнаружили COVID-19. Военнослужащие находились на обсервации после контакта с зараженным курсантом. В ближайшее время ПЦР тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу.

Читай также: На Донбассе один военный погиб, двое ранены

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.