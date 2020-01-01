Коронавирус в ВСУ: Инфицировано 39 военных
По состоянию на вторник, 21 апреля, в вооруженных силах Украины зафиксировано 39 случаев коронавирусной инфекции. Скончались два человека и двое выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.
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Как сообщается, на изоляции (в том числе самоизоляции) - 272 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 2 суток - 90 человек.
Напомним, ранее в Житомире у четырех военных обнаружили COVID-19. Военнослужащие находились на обсервации после контакта с зараженным курсантом. В ближайшее время ПЦР тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу.
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