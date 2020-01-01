Минздрав требует продления карантина: Подробности

Карантин могут продлить до 12 мая, при этом смягчить ряд ограничений.

Министерство здравоохранения рекомендует продлить карантин до 12 мая. Соответствующий вопрос будет вынесен не следующее заседание Кабинета Министров. Об этом в ходе брифинга 21 апреля рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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“Министерство зравоохранения вынесет на ближайшее заседание правительства проект постановления о продлении действия карантина до 12 мая. Это вызвано нашим уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь“, - заявил министр.



Степанов объяснил, что Минздрав будет рекомендовать смягчить карантинные ограничения.



“Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут ограничены в количестве лиц, в средствах индивидуальной защиты. Очень четкие критерии будут определены этим постановлением“, - отметил он.



Минздрав также будет рекомендовать постепенно открывать музеи и другие общественные места. При этом в таких местах должна четко соблюдаться дистанция и температурный скрининг на входе. Кроме того, планируется еще ряд смягчений, которые должны быть четко регламентированы.

“Также мы предполагаем еще ряд смягчений карантинных мероприятий, но подчеркиваю, что все они будут четко регламентированы, о том как именно можно будет посещать то или иное заведение,“ - добавил Степанов

Напомним, Степанов рассказал, сколько денег выделили на доплаты медикам.

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