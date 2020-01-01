Коронавирус на Пасху: В семи областях нулевые показатели

Степанов рассказал детали.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что они вместе с главным санитарным врачом Виктором Ляшко полностью разобрались в ситуации с нулевыми данными заболеваемости коронавируса в семи регионах Украины.

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Об этом он заявил в ходе брифинга.

По словам Степанова, удалось выяснить, что все лаборатории в семи областях на Пасху не обнаружено ни одного случая коронавируса. Между тем, известно, что в праздник лаборатории работали в штатном режиме.

Отсутствие данных было связано с тем, что на Пасху много людей не обращались к врачам на тестирование. Мы проверяли, на горячую линию не поступали жалобы об отказе тестирования, - сказал Степанов.

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Кроме того, Степанов рассказал о курьезе. Оказалось, что случилась ошибка сотрудника, заполнявшего данные МОЗ по коронавирусу. Девушка перепутала отчетности Черновицкой с Винницкой областями, где за 20 апреля также зафиксировали ноль заболевших COVID-19.

В этом регионе тесты на исследования были, однако в связи с тем, что нужно было дать время отдохнуть лабораторному оборудованию, которое также имеет соответственный ресурс. Сейчас лаборатории возобновили свою работу и открыты 24/7, - заверил Степанов.

Напомним, по состоянию на вторник, 21 апреля, в вооруженных силах Украины зафиксировано 39 случаев коронавирусной инфекции. Скончались два человека и двое выздоровели.

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