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В Украине коронавирусом заболели уже больше тысячи медиков

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С начала эпидемии COVID-19 нашли у 1138 медиков и 399 детей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

По данным на 21 апреля, в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19  диагностировали у 1138 медицинских работников и 399 детей. Об этом в ходе брифинга 21 апреля рассказал руководитель Минздрава Максим Степанов. 

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Министр отметил, что только за последние сутки болезнь подтвердили у 25 детей и 64 медиков. От коронавируса  вылечились 3 детей и 4 медработников.

"За минувшие сутки коронавирусом заболели 415 человек, из них 25 детей и 64 медработника, 126 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев... Всего за все время пандемии в Украине заболели 6125 человек. Из них 399 ребенка, а также 1138 медицинских работника", - отметил Степанов.

Напомним, Минздрав рекомендует продлить карантин до 12 мая. 

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Теги: Степанов, коронавирус, медики
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