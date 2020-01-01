В Украине коронавирусом заболели уже больше тысячи медиков

С начала эпидемии COVID-19 нашли у 1138 медиков и 399 детей.

По данным на 21 апреля, в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 1138 медицинских работников и 399 детей. Об этом в ходе брифинга 21 апреля рассказал руководитель Минздрава Максим Степанов.

Читай также: Степанов рассказал, сколько денег выделили на доплаты медикам

Министр отметил, что только за последние сутки болезнь подтвердили у 25 детей и 64 медиков. От коронавируса вылечились 3 детей и 4 медработников.

"За минувшие сутки коронавирусом заболели 415 человек, из них 25 детей и 64 медработника, 126 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев... Всего за все время пандемии в Украине заболели 6125 человек. Из них 399 ребенка, а также 1138 медицинских работника", - отметил Степанов.

Напомним, Минздрав рекомендует продлить карантин до 12 мая.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram