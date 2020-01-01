Находившиеся в автомобиле полицейские доставлены в больницу с различными травмами.

Под Ровно пьяный водитель превратил патрульное авто в груду металла

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Под Ровно пьяный водитель превратил патрульное авто в груду металла

В Ровенской области произошла серьезная авария с участием полицейского автомобиля, в котором травмировались двое правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской полиции.

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Сообщение об дорожно-транспортном происшествии на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов с участием служебного автомобиля в полицию поступило 21 апреля в 00:35.

Следственно-оперативная группа установила, что недалеко от города Дубровица 25-летний водитель автомобиля BMW X5, житель села Крупово Дубровицкого района, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с попутным служебным автомобилем Skoda Octavia под управлением 32-летнего инспектора сектора реагирования патрульной полиции Дубровицкого ОП.

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От удара служебный автомобиль слетел в кювет, а внедорожник - перевернулся. В салоне служебного автомобиля также находился 36-летний работник полиции – начальник СРПП Дубровицкого ОП.

В результате ДТП в больницу доставили трех пострадавших. Водителя автомобиля БМВ Х5 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и с запахом алкоголя госпитализировали в реанимацию. Двух полицейских с ушибами позвоночника и сотрясением головного мозга госпитализировали в хирургическое отделение.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статья 286 Уголовного кодекса Украины.

По результатам освидетельствования признаков опьянения у полицейских не обнаружено. У водителя внедорожника отобраны образцы крови.

Напомним, в ДТП с грузовиком на Кировоградщине погибли четверо. Грузовик столкнулся с легковушкой.

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