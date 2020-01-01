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В Житомире второй день горит городская свалка

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Пожар на полигоне твердых отходов в Житомире распространился на 230 кв.м.
Пожар на свалке в Житомире
Пожар на свалке в Житомире
Рупор Житомира

Днем 20 апреля спасатели получили сигнал о пожаре на городской свалке твердых отходов в Житомире. Огонь получилось потушить ночью, однако сегодня утром произошло очередное возгорание. Об этом информирует местное издание "Рупор Житомира".

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Сообщается, что первое возгорание произошло около 13.20 на площади в 100 кв.м. Тушение осложнялось загоревшимися горами мусора высотой в 6-7 метров. К 21.00 огонь удалось потушить, полигон всю ночь патрулировали спасатели. 

Пожар снова вспыхнул около 10 часов сегодня утром. В этот раз огонь охватил площадь в 230 кв.м. С возгоранием борются два пожарных отделения 11-й Государственной пожарно-спасательной части.



Напомним, спасатели тушат четыре очага под Чернобылем.

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Теги: пожар, Житомир, свалка, ГСЧС
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