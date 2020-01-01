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Частные клиники провели почти четыре тысячи тестов на COVID

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Министерство здравоохранения требует, чтобы частные клиники обязательно сообщали о всех обнаруженных случаях COVID.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG
Частные лаборатории в Украине за время пандемии провели 3900 тестов методом ПЦР на выявление коронавируса на коммерческой основе, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга.
 
У нас за все время эпидемии методом ПЦР частными лабораториями было проведено 3900 тестов, в том числе 198 этих тестов было положительных. Они все проводятся на коммерческой основе. Единственное, что требует Министерство здравоохранения, - чтобы все положительные случаи на ПЦР-тестировании в обязательном порядке были уведомлены, соответственно, нашим лабораторным центрам, учреждениям здравоохранения, которые занимаются этим, для того, чтобы было проведено эпидемиологическое исследование. То есть недопустимо любое сокрытие результатов ПЦР-тестирования, - сказал министр.
 
Он отметил, что пока не существует запрета от Минздрава на проведение ПЦР-тестов в частных клиниках.
 
 
Напомним, в Украине коронавирусом заболели уже больше тысячи медиков. С начала эпидемии COVID-19 нашли у 1138 медиков и 399 детей.
 

 

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Теги: тесты, клиника, Коронавирус, Максим Степанов
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