Блок-посты и перекопанные грунтовки: На Луганщине закрыли село

Из-за вспышки COVID в Луганской области пришлось отправить в карантин всю деревню.

В Луганской области ограничили въезд и выезд из села Варваровка Кременского района, где зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. Об этом на брифинге в Северодонецке заявил заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко, пишет hromadske.

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“Накануне пасхальных праздников поступила информация о вспышке заболевания в этом населенном пункте. Там зарегистрировано 5 больных. Комиссией по противодействию чрезвычайной ситуации приняли решение ввести ограничения въезда и выезда из Варваровки“, - рассказал Слухаенко.

Он добавил, что полиция установила три блокпоста на дорогах с покрытием, которые ведут к Варваровке. Также правоохранители вместе с местными перекопали грунтовые дороги.

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По словам Слухаенко, заезжать в село выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают село продовольствием. Жители села должны оставаться дома в самоизоляции.

Заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов заявил, что часть тех, у кого обнаружили коронавирус, находящихся на лечении в инфекционном отделении, часть на амбулаторном лечении. Всего в селе 5 подтвержденных случаев инфицирования.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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