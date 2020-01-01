Пассажиропоток через границу упал до исторического минимума

В Госпогранслужбе отчитались о рекордном снижении числа лиц, желающих пересечь государственную границу.

За сутки границу пересекло менее 7 тысяч человек dpsu.gov.ua

В понедельник, 20 апреля, пассажиропоток через государственную границу Украины побил исторический минимум – границу пересекли менее 7000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что еще в начале прошлой недели на государственной границе сохранялся стабильный пассажиропоток на уровне 9-10 тысяч человек в сутки на въезд и выезд из Украины.

Накануне выходных фиксировался незначительный рост количества пропускных операций и резкое увеличение желающих пересечь границу не отмечалось. В среднем количество оформлений увеличилась до 12 000 человек в сутки. Уже на Пасху пассажиропоток резко снизился до 7,1 тысячи человек в сутки, а вчера достиг рекордного минимума, - говорится в сообщении.

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При этом за прошедшие сутки, как отмечают в ГПСУ, пограничники осуществили всего 6,9 тысячи пропускных операций.

Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений продолжают проводить температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья всех лиц, следующих в Украину, - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, число зараженных COVID пограничников резко выросло. Еще у трех пограничников подтверждено заболевание. Военнослужащие находились на самоизоляции с 15 апреля.

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