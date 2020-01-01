На Луганщине 63 человека, прибывшие из РФ, отказались от обсервации

Несмотря на большие штрафы, люди отказываются проходить обязательную обсервацию.

Лишь 10 из 73 людей, прибывших в Луганскую область из России, находятся на обязательной обсервации, другие – отказались. Об этом в ответ на вопрос hromadske сообщил заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко.

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“В Луганской области работает только один пункт пересечения границы – “Меловое“. При перемещении через него люди подписывают документ о согласии на обсервацию. После этого полиция сопровождает транспорт с ними к местам обсервации. И уже там в общении с врачами они отказались от прохождения обсервации. Сейчас они находятся на самоизоляции дома“, - рассказал Слухаенко.

Он добавил, что те, кто отказались от обсервации, должны будут заплатить штраф в 17 000 гривен.

Если будут установлены тяжелые последствия (то есть, если окажется, что человек был больной), то будет стоять вопрос о привлечении человека к уголовной ответственности, - добавил заместитель начальника областной полиции.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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