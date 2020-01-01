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Не до демократии: В Крыму оккупанты устроили рейды на туристов

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Россияне решили проверить всех туристов на предмет соблюдения ими карантинных мер в связи с COVID-19.
Сергей Аксенов заявил, что в Крыму сейчас не до демократии
Сергей Аксенов заявил, что в Крыму сейчас не до демократии
Сергей Аксенов/facebook

Российские силовики начали проводить массовые рейды по месту проживания прибывших в аннексированный Крым туристов. Об этом глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил 21 апреля в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, пишет ресурс “Крым.Реалии“.

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“Начались тотальные рейды по проверке данных, которые были записаны в анкетах всех приезжающих с момента, когда у нас был введен режим повышенной готовности. Полностью, практически 100%, намерены просмотреть… Если мы будем понимать, что все это носит массовый характер и наши гости не реагируют ни на требования, ни на призывы, буду выходить с инициативой об ужесточении наказания, вплоть до уголовного. Нет возможности сегодня заниматься демократией“, – сказал он.

К настоящему моменту в Крыму 46 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе один случай за последние сутки - заболел 11-летний ребенок в Красногвардейском районе. Из общего числа 23 человека уже выздоровели, 23 – продолжают лечение.

Напомним, в начале апреля россияне решили поставить блокпост на Крымском мосту. Таким способом надеются сдержать распространение коронавируса в Крыму.

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Теги: Крым, Аксенов, карантин, туристы, коронавирус
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