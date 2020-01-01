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В Украине продлевают карантин: все детали

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На совещании у президента обсудили все детали ситуации в стране.
Владимир Зеленский собрал совещание касательно коронавируса
Владимир Зеленский собрал совещание касательно коронавируса
Офис президента

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не было пройдено пикового периода заболеваемости коронавирусом. Пик пандемии прогнозируется в начале мая. 

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Об этом сообщили на сегодняшнем совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по преодолению эпидемии болезни, передает пресс-служба Офиса президента.

При этом были обсуждены меры смягчения карантина для психологической поддержки населения, а также стабилизации экономики.

Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда можно смягчать карантин, - сказал президент.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с инициативой смягчить карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Глава Кабмина отметил, что Украина вовремя ввели карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

Кроме того, на совещании удалось обсудить дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. После этого поставки должно обеспечивать Министерство здравоохранения Украины.

Президенту доложили о ситуации с коронавирусом
Президенту доложили о ситуации с коронавирусом
Офис президента

В свою очередь руководство Национальной полиции сообщило Президенту Украины о том, что из-за карантина уровень преступности в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в сети. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивый продажа средств защиты.

Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать, - отметил президент.

Также президенту доложили о ситуации с пожарами в Житомирской области. Отмечается, что сейчас ситуация нормализуется.

Напомним, все больницы Ивано-Франковска забиты больными COVID-19. Известно, ситуация в городе становится критической.

 

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Теги: Офис президента, карантин, коронавирус
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