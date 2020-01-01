В Украине продлевают карантин: все детали

На совещании у президента обсудили все детали ситуации в стране.

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не было пройдено пикового периода заболеваемости коронавирусом. Пик пандемии прогнозируется в начале мая.

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Об этом сообщили на сегодняшнем совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по преодолению эпидемии болезни, передает пресс-служба Офиса президента.

При этом были обсуждены меры смягчения карантина для психологической поддержки населения, а также стабилизации экономики.

Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда можно смягчать карантин, - сказал президент.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с инициативой смягчить карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Глава Кабмина отметил, что Украина вовремя ввели карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

Кроме того, на совещании удалось обсудить дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. После этого поставки должно обеспечивать Министерство здравоохранения Украины.

Президенту доложили о ситуации с коронавирусом Офис президента

В свою очередь руководство Национальной полиции сообщило Президенту Украины о том, что из-за карантина уровень преступности в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в сети. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивый продажа средств защиты.

Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать, - отметил президент.

Также президенту доложили о ситуации с пожарами в Житомирской области. Отмечается, что сейчас ситуация нормализуется.

Напомним, все больницы Ивано-Франковска забиты больными COVID-19. Известно, ситуация в городе становится критической.

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