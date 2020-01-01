СБУ раскрыла интернет-троллей, по указке РФ постивших фейки о COVID-19

В спецслужбе утверждают, что поймали более 200 провокаторов, часть которых действовала по заданию из Москвы.

С начала действия карантинных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читай также: СБУ провела обыск у силовика времен Януковича

Сообщается, что за время карантина специалистами ведомства были заблокированы более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией около 800 000 пользователей. При этом в Национальную полицию была направлена информация о 197 выявленных агитаторах. Половина нарушителей из этого числа уже удалось привлечь к административной ответственности за распространение ложных слухов, несущих угрозу распространения паники или нарушения общественного порядка.

Установлено, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины), - сообщает спецслужба.

В частности, нанятые из-за рубежа агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве и Кропивницком.

Напомним, Нацполиция и СБУ изучают все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями разных групп поджигателей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.