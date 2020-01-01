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СБУ раскрыла интернет-троллей, по указке РФ постивших фейки о COVID-19

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В спецслужбе утверждают, что поймали более 200 провокаторов, часть которых действовала по заданию из Москвы.
Часть троллей действовала целенаправленно по заданию из РФ
Часть троллей действовала целенаправленно по заданию из РФ
depositphotos.com

С начала действия карантинных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Сообщается, что за время карантина специалистами ведомства были заблокированы более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией около 800 000 пользователей. При этом в Национальную полицию была направлена информация о 197 выявленных агитаторах. Половина нарушителей из этого числа уже удалось привлечь к административной ответственности за распространение ложных слухов, несущих угрозу распространения паники или нарушения общественного порядка.

Установлено, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины), - сообщает спецслужба.

В частности, нанятые из-за рубежа агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве и Кропивницком.

Напомним, Нацполиция и СБУ изучают все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями разных групп поджигателей.

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Теги: СБУ, фейк, Россия, коронавирус, провокатор
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